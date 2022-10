Lo que necesitaría Álvaro Fidalgo jugar con la Selección Mexicana

Tras haber tenido una gran temporada con el América en el Apertura 2022, gran parte de la afición azteca pide a Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana, hecho que sería un tanto complicado que pueda darse, pero sí podría ser posible.

Es importante recordar que Álvaro Fidalgo es español de nacimiento, por lo que al igual que otros jugadores con otra nacionalidad, como Rogelio Funes Mori que es argentino, tendría que pasar por un proceso concreto para poder ser llamado a la Selección Mexicana.

Te recomendamos: Periodista argentino califica a la Selección Mexicana como “una burla”

Tata Martino revela cómo será enfrentar a Messi después de dirigirlo

¿Es posible que Fidalgo juegue con la Selección Mexicana?

Para que un futbolista sea elegible para otro país que no sea el suyo de origen, es importante que no haya jugado un partido oficial con dicha selección. En el caso de Fidalgo él sí jugó con la Selección de España, pero tranquilos, fue con la Sub-16.

Al haber jugado con una selección menor y no con el cuadro principal, esto no iría en contra del reglamento de la FIFA, pues no se lo tomarían como ‘partido oficial’, por lo que el americanista aún puede ser convocado por México y el Tata Martino… siempre que pase esto.

Para que Fidalgo juegue con México, primero tendría que pasar por el proceso de naturalización, y esto se puede dar después de que resida al menos 5 años en nuestro país, algo que tardará un buen tiempo, pues Solari lo trajo en 2021.

Hasta mediados de 2026 el español cumpliría con este requisito, además de que tendría que tener gran conocimiento de la cultura, historia y otros hechos de nuestro país y hablar español, por lo que verlo con la camiseta azteca tardaría mucho tiempo.

Te recomendamos: Guido Rodríguez manda msj a Selección Mexicana por duelo vs Argentina

Hay rumores que dicen que Álvaro Fidalgo sería tomado en cuenta por España una vez que culmine el Mundial de Qatar 2022, pero es información no oficial que recorre las redes sociales.