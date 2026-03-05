Resident Evil Requiem podría ser el GOTY 2026… y estos 5 tips lo demuestran

En nuestro Aze Review, Resident Evil Requiem se perfila como uno de los títulos más sólidos de 2026 y un claro candidato a Juego del Año. Con una narrativa potente que conecta de forma orgánica con entregas anteriores de la saga Resident Evil, el juego logra equilibrar perfectamente la tensión del survival horror con momentos de exploración que mantienen el ritmo siempre fresco.

Una de las mayores virtudes del título es su estructura de dos experiencias en una. Con Grace, los jugadores viven el lado más oscuro del juego: acertijos complejos, exploración cuidadosa y una atmósfera opresiva que recuerda a las raíces más terroríficas de la saga. En contraste, Leon ofrece un estilo más directo y explosivo, centrado en combates intensos y acción constante. Esta dualidad crea un ritmo dinámico que evita la monotonía y mantiene la tensión en todo momento.

Cada escenario está diseñado para recompensar la curiosidad. Los mapas esconden secretos, recursos y pistas que invitan a explorar cada rincón. Además, los enemigos no son simples obstáculos: cada zombi representa un reto distinto que exige estrategia y precisión.

Entre las novedades destaca la mecánica de crafteo de sangre de Grace, un sistema adictivo que permite crear recursos clave para sobrevivir. Esta innovación añade profundidad al gameplay y abre nuevas posibilidades tácticas.

El resultado es una experiencia completa que funciona tanto para veteranos como para nuevos jugadores. En nuestra escala, Resident Evil Requiem recibe un contundente 10/10: una auténtica joya del survival horror.