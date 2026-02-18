FILCO 2026 convierte el Centro de Coyoacán en epicentro cultural

La Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO) 2026 arrancó en el corazón del Centro de Coyoacán, transformando plazas y calles emblemáticas en un corredor literario que reúne a editoriales independientes, sellos internacionales y autores consolidados.

Durante varios días, el público podrá disfrutar de presentaciones de libros, mesas de diálogo, lecturas en voz alta y firmas con escritores nacionales e invitados internacionales. La programación también integra actividades infantiles, espectáculos musicales y propuestas de arte urbano, ampliando el alcance del evento más allá del circuito editorial tradicional.

Organizada con el respaldo de autoridades culturales de la Ciudad de México, la FILCO refuerza su vocación como espacio de diálogo plural y acceso democrático a la lectura. Librerías, colectivos culturales y promotores locales participan activamente, consolidando una experiencia que combina literatura, comunidad y patrimonio histórico.

Con entrada libre, FILCO 2026 se perfila como una de las citas culturales más relevantes del primer trimestre en la capital.