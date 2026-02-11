Lo que NADIE te dice de Highguard: ¿Diamante en bruto o desastre total? | AZE Review
¿Es Highguard el mayor “pudo ser” de la temporada? En esta entrega de AZE Reviews, desglosamos cada mecánica, su apartado visual y esos errores que lo mantienen al borde del abismo. ¿Realmente es un fracaso o simplemente un juego incomprendido con un potencial técnico increíble?
Highguard es un shooter táctico 3v3 en tercera persona de Wildlight Entertainment, enfocado en partidas cerradas y juego en equipo.
Cada personaje tiene habilidades únicas, roles bien definidos y sinergias obligatorias. Aquí el posicionamiento, las coberturas y la comunicación deciden cada ronda.
Las partidas son rápidas, tensas y castigan errores.
Está claramente diseñado con mentalidad competitiva y momentos de clutch constantes. El equipo de Azteca Esports tuvo la oportunidad de viajar a Los Ángeles para probar Highguard. Pese a su inicio flojo, este juego tiene un potencial enorme si recibe el soporte correcto. No empezó fuerte…pero puede convertirse en algo muy grande.