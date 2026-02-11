Lo que NADIE te dice de Highguard: ¿Diamante en bruto o desastre total? | AZE Review

Highguard es un shooter táctico 3v3 en tercera persona de Wildlight Entertainment, enfocado en partidas cerradas y juego en equipo.

Cada personaje tiene habilidades únicas, roles bien definidos y sinergias obligatorias. Aquí el posicionamiento, las coberturas y la comunicación deciden cada ronda.

Las partidas son rápidas, tensas y castigan errores.

Está claramente diseñado con mentalidad competitiva y momentos de clutch constantes. El equipo de Azteca Esports tuvo la oportunidad de viajar a Los Ángeles para probar Highguard. Pese a su inicio flojo, este juego tiene un potencial enorme si recibe el soporte correcto. No empezó fuerte…pero puede convertirse en algo muy grande.