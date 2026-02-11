2XKO — ¿El nuevo rey de los fighting games? | AZE REVIEW

2XKO: ¿El nuevo juego de peleas que quiere romper el género?

Esto es 2XKO, el fighting game de Riot Games… y sí, viene con intención de competirle a los grandes. 2XKO toma el universo de League of Legends y lo transforma en un juego de peleas 2 contra 2, rápido, agresivo y pensado desde cero

Aquí todo gira alrededor del tag team. Cambiar de personaje en pleno combo, extender castigos y cubrir errores con tu compañero se siente fluido y espectacular.

El sistema es accesible para nuevos jugadores, pero con suficiente profundidad para quienes buscan dominarlo en serio.

Cada campeón mantiene su identidad: habilidades claras, estilos bien definidos y animaciones que gritan Riot. Visualmente es vibrante, limpio y muy legible, incluso en el caos de los combates más intensos.

El enfoque online es clave: rollback netcode sólido, partidas estables y una estructura pensada para crecer en esports. Aquí se nota que Riot sabe exactamente a quién le está hablando.

2XKO no quiere ser solo “el juego de peleas de LoL”… quiere ser tu próximo main fighter.