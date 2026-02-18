FaZe Clan conquista el Six Invitational y confirma su dominio en R6

Con una actuación sólida, estratégica y dominante de principio a fin, el equipo brasileño reafirmó su lugar como la organización más consistente y temida de la escena internacional.

La Ciudad de la Luz fue testigo de una gesta que redefine la historia de los deportes electrónicos. Este domingo 15 de febrero, FaZe Clan se coronó campeón del Six Invitational 2026 tras derrotar a los europeos de Team Secret con un contundente 3-1. Con este triunfo en la Adidas Arena de París, la organización brasileña no solo se lleva a casa un millón de dólares, sino que se convierte en el primer equipo en la historia de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege en lograr el bicampeonato consecutivo.

El camino al martillo de oro La gran final fue un despliegue de estrategia y nervios de acero. FaZe Clan golpeó primero en Consulado con un 7-4, demostrando por qué se mantuvieron en el upper bracket durante todo el torneo. El dominio se intensificó en Banco, donde los brasileños barrieron con un 7-2 que parecía sentenciar la serie por la vía rápida.

El torneo, que repartió una bolsa total de 3 millones de dólares, reunió a los 20 mejores equipos del planeta, pero ninguno pudo descifrar la consistencia de un FaZe Clan que solo cedió una derrota en toda la competición. Con la mirada ya puesta en el futuro, el equipo ha dejado clara su ambición: mantener el trono y volver a levantar el mazo frente a su público en el próximo ciclo competitivo.