Edgar Hernández hace historia: el primer mexicano en la Madden Championship Series 2026

Tuvimos la oportunidad de platicar con Edgar Hernández, quien ha grabado su nombre en la historia del deporte electrónico nacional al convertirse en el primer mexicano en clasificar a la Madden Championship Series (MCS) 2026. Este circuito no es cualquier cosa: es el “Olimpo” de los emparrillados virtuales, donde solo los mejores jugadores del planeta logran un asiento.

Su desempeño lo llevó hasta las últimas instancias para pelear por un lugar en las rondas finales del torneo. Utilizando a su equipo predilecto, los Indianapolis Colts, Hernández ha demostrado un dominio táctico envidiable, respaldado por una estadística sólida: un 64% de victorias en su rango general de juego.

La trayectoria en el ciclo competitivo de este año ha sido impecable, participando con éxito en los tres eventos pilares que definen la temporada de Madden:

Kickoff: El inicio de la temporada donde se miden los reflejos iniciales.

Most Feared: Uno de los torneos más intensos y temidos por su nivel de dificultad.

Zero Chill Challenge: La prueba de fuego invernal que exige máxima concentración.

Al alcanzar la MCS, Edgar no solo compitió por un título personal, sino que abre las puertas de las “Grandes Ligas” de los videojuegos deportivos a toda una región. Madden sigue siendo uno de los títulos más jugados y competitivos del mundo, y hoy, gracias a Hernández, México tiene un representante en la mesa de los profesionales.