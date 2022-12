Reseña de High on Life el videojuego al estilo de Rick and Morty

High on Life es un videojuego creado por Justin Roiland, el cocreador de una de las series más vista de Adult Swim, Rick and Morty, el título es una aventura espacial llena de humor negro, si eres fanático de la serie es una entrega que no te puedes perder.

Historia de High on Life

El juego arranca cuando estamos jugando un videojuego que sirve como tutorial, de repente nuestra hermana entra al cuarto para pedirnos que la acompañemos por unas cosas para armar una fiesta en su casa, una vez afuera vemos llegar a un cartel alienígena que quiere dominar al mundo para usar a los humanos para fines recreativos, ahí conocemos una simpática arma llamada Kenny que nos ayudará a detener al cartel para que no pase lo que paso en su planeta.

Tendremos a nuestra disposición 6 armas en total y cada una tendrá su propio humor y habilidades especiales.

Kenny: Un arma estándar que funcionara como tu arma principal durante todo el juego con un disparo especial que eleva a los enemigos por los aires y lanza un koco que sirve como granada.

Knifey: Este cuchillo te ayuda a aturdir a los enemigos, tener un ataque cuerpo a cuerpo y lo podremos usar como látigo para movernos por los aires.

Gus: Una escopeta que absorbe a los enemigos y lanza cierras mortales.

Sweezy: Lanza cristales a los enemigos y podemos tener una carga especial para alentar un poco el tiempo durante algún combate.

Creature: Una especie de lanza granadas que lanza pequeñas creaturas azules que se comen a tus enemigos.

Lezduit: Esta arma es la más poderosa de todas y lanza un rayo mortal dándolo a más de un enemigo a la vez.

El título es un shooter en primera persona cargado de humor de principio a fin, la historia te va llevando a lugares fuera de este mundo y jamás cae en lo predecible, gráficamente cumple bastante bien con los entornos y en sumergirte bien cada situación.

Los momentos de combate no representan una gran dificultad, si nos mantenemos en movimiento y tenesmo ciertos disparos acertados no tendrás ningún problema en pasar el juego, no hay un gran reto más que cuando llegamos con los jefes, pero una vez agarrando el ritmo del patrón de cada uno se te será muy sencillo vencerlos.

High on Life es un videojuego muy sencillo que vale la pena para una experiencia diferentes, si buscas algo lleno de acción que represente un reto, te vas a decepcionar un poco, el título se encuentra disponible en Xbox One, Xbox Series X|S, Microsoft Windows.