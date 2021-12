Resident Evil Village es el juego más completado del 2021

El 2021 está cerca de terminar y ya se revelaron los títulos que más se completaron a lo largo del año poniendo a Resident Evil como favorito.

Según el sitio How Long To Beat, el cual recopila información de la industria de los videojuegos, arrojó a

Resident Evil Village como el juego que en más ocasiones se terminó, el cual tarda aproximadamente 36 horas para terminar el título al 100 por ciento.

Resident Evil Village - Announcement Trailer

Lista de juegos más completos de 2021

Desarrollado por Capcom, Resident Evil Village fue lanzado el pasado 3 de mayo en plataformas como PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One y consolas de nueva generación como PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

El título fue un gran éxito debido a que incluye un modo multijugador en línea. Además llegó a renovar la saga después de cuatro años de la llegada de Resident Evil 7: Biohazard.

En el segundo puesto, Metroid Dread es el título que más se completó. El juego de Nintendo con fecha de estreno del 8 de octubre de 2021 disparó las ventas en la eShop, pues tuvieron que pasar cuatro años para tener una nueva entrega de la historia de Samus Aran que comenzó en 1986.

Most Completed Games of 2021 pic.twitter.com/Kp1LF91aPN — HowLongToBeat (@HowLongToBeat) December 17, 2021

El tercer lugar lo ocupa Ratchet & Clank: Rift Apart, uno de los pocos juegos exclusivos de la nueva generación de PlayStation.

En la cuarta posición se ubica It Takes Two. El juego que ganó el galardón al GOTY (Game of the Year), se posicionó rápidamente debido a la propuesta de juego cooperativo. Finalmente, el quinto sitio es para Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

El Top 10 de los videojuegos que más se completaron en el presente año lo completan Twelve Minutes, Psychonauts 2, NieR Replicant, The Medium y Little Nightmares II.

