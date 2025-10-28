VIDEO de locura que muestra cómo Checo Pérez conduce con los ojos cerrados: te impactarás al verlo

Sergio “Checo” Pérez causó gran revuelo al conducir con los ojos cerrados en un simulador de monoplazas y lo impactante fue que no erró en tomar ninguna curva a una velocidad de hasta los 300 km/h. Lo anterior, constató que el piloto se sabe de memoria la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez y quedó grabado en un video de locura, previo al Gran Premio de México, que en este año se lo llevó Lando Norris .

“Checo” fue tendencia en 2022, luego de que demostrara sus cualidades tras el volante al conducir con los ojos cerrados, durante la gira previa al GP de México de ese año, cuando aún era parte de Red Bull. El video fue tan impactante debido a que el nacido en Jalisco lo hizo de una manera perfecta al guiarse solo con el sonido del monoplaza y los cambios de velocidad. Gran experiencia, pues este 2025 fue la primera edición sin el azteca .

¿Cómo le fue a Checo Pérez en el GP de México en 2022, cuando condujo con los ojos cerrados?

El ahora piloto de la escudería Cadillac tuvo un destacado GP de México en 2022, pues además de triunfar fuera de la pista con la gira de medios, también lo hizo en el Autódromo Hermanos Rodríguez al subir al podio en el tercer puesto, solo por detrás de Lewis Hamilton de Mercedes y de su compañero Max Verstappen.

La temporada 2022 fue una de la mejores para el tapatío, pues compitió por el Campeonato de Pilotos y estuvo a la par de los más grandes, al quedarse con la tercera posición en su primera campaña con Red Bull al obtener 305 puntos, detrás de Charles Lecrerc con 308 y de Max Verstappen con 454 unidades.

Porque el piloto mexicano de F1 emuló estar recorriendo el Autódromo Hermanos Rodríguez con los ojos cerrados y con un volante en la mano. pic.twitter.com/BAvwzhS9U4 — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) October 27, 2025

El primer GP de México sin la presencia de Checo Pérez

Sergio Pérez no fue partícipe del GP de México 2025, pues a principios de año fue despedido por Red Bull, pese a que tenía contrato vigente. La F1 regresó al país azteca hace una década y este año fue el primero sin el tapatío en un monoplaza. No obstante, “Checo” volverá para 2026, pues ya fue presentado con la nueva escudería Cadillac.