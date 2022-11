La sarcástica respuesta de Pep Guardiola a la crítica de Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic abrió la polémica luego de que en una entrevista concedida al Canal+ de Francia se le pregutara por la actual forma del delantero Erling Haaland, el sueco no pudo evitar soltar un ligero ‘dardo’ a su ex técnido Pep Guardiola, actual manager de los Cityzens, cuando se le cuestionó si el noruego podía mejorar su nivel bajo el mando del estratega catalán:

"¿Si puede Guardiola hacer que Haaland sea aún mejor? Depende del ego de Guardiola, depende de si permite que Haaland sea más grande que él o no. No permitió que yo ni otros jugadores lo fuéramos...”, enfatizó el delantero del Ac Milan.

Rápidamente se hicieron virales las declaraciones en Inglaterra y en conferencia de prensa previo al partido de la Premier League, Pep Guardiola no se contuvo y dejó salir todo su sarcasmo.

"Él (Ibrahimovic) tiene razón, toda la razón. En este club, en este equipo, mi ego es más grande que el rendimiento de cualquier jugador. Ni siquiera me gusta cuando Erling marca tres goles y todos los momentos destacados son sobre él ¡Estoy tan celoso! Honestamente, ¡tan celoso!”.



¿Dónde surgió la enemistad entre Guardiola e Ibrahimovic?

Pero ahí no quedaron las declaraciones del ex técnico del Barcelona, pues siguió en el mismo tono sarcástico... recordar que la animadversión entre ambos surgió ante los pocos minutos que el sueco recibió en su etapa por el equipo blaugrana, argumentando que Pep lo había sacrificado por Lionel Messi.

Jasper Juinen/Getty Images BARCELONA, SPAIN - APRIL 27: Lionel Messi (R) of FC Barcelona strands flanked by his teammate Zlatan Ibrahimovic during a training session ahead of their UEFA Champions League semi final second leg match against Inter Milan at the Camp Nou stadium on April 27, 2010 in Barcelona, Spain. (Photo by Jasper Juinen/Getty Images)

Incluso, en un partido de Champions League ante Inter, José Mourinho se acercó al español y le susurró que Zlatan no era un jugador de banca cuando el entrenador se disponía a meterlo de cambio.

Para finalizar con la pregunta sobre las declaraciones de Zlatan, Pep Guardiola sentenció:

“Lo que hago es decirle a Erling: ‘Por favor, no marques más goles ya o de lo contrario The Sun y Daily Mail no escribirán nada sobre mí. Él (Zlatan) me conoce bien. Puede escribir un nuevo libro. Tiene razón, mi ego es enorme”.

Mencionar que el delantero del Milan reveló en su libro ‘Soy Zlatan Ibrahimovic’, su relación con el técnico de Manchester City, y reveló algunos detalles desde su punto de vista por los que tuvo que abandonar la entidad blaugrana.