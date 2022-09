Con dos golazos, el Real Madrid derrota al RB Leipzig

Segundo triunfo para el Real Madrid en esta Champions League. El conjunto merengue sufrió ante el RB Leipzig, pero gracias a un par de goles al final del encuentro, obra de Fede Valverde y Marco Asensio, la casa blanca sumo tres puntos más

El brasileño desbordó por toda la banda izquierda, recortó hacía el centro, para dar el pase al seleccionado uruguayo, quien se quitó al defensa y disparó al poste más lejando, imposible para el arquero rival, y así abrir el marcador.

⚽️ Gol de @fedeevalverde para abrir la cuenta en el encuentro ante Leipzig.



🚀 Enganche con derecha y zapatazo de zurda para su debut en la red por Champions League.



🚗 Presenta @RenaultUy. pic.twitter.com/b8biPLvUVf — BUYSAN (@Buysan) September 14, 2022

Asensio sentenció el encuentro, tras un pase de Tony Kross, que de primera intención le pegó para sumar tres puntos más, en esta nueva edición de la Champions League. La próxima jornada, el Real Madrid enfrenta al Shakhtar, el 5 de octubre.

Champions League

Gol de Real Madrid 🇪🇦

2-0

Marco Asensio ⚽🇪🇦pic.twitter.com/HyqYf6nfh0 — FutbolGol12 (@Gol12Futbol) September 14, 2022

Cobertura Real Madrid vs RB Leipzig EN VIVO | Champions League

Este miércoles sigue la actividad de la UEFA Champions League con el Real Madrid vs RB Leipzig, y lo hará en medio de un gran festejo, pues el técnico “merengue”, Carlo Ancelotti, cumple 25 años desde que debutó como entrenador en dicha competencia.

El italiano, es el técnico más ganador del certamen europeo, basta con mencionar que es el actual campeón vigente y sus grandes éxitos con clubes como el Madrid y el AC Milán.

“No sabía que han pasado 25 años, esta competición me ha dado mucha ilusión, felicidad, a veces tristeza pero al final mucha felicidad como jugador y entrenador. Con mis equipos he tenido mucho éxito”, declaró Ancelotti en la conferencia de prensa previa al juego ante el club alemán.

Estadísticas Real Madrid vs RB Leipzig EN VIVO | Champions League



Te puede interesar: VIDEO: Doblete de Ulises Dávila en semifinal de Copa australiana

Así llega el RB Leipzig para enfrentar al Real Madrid en la Champions League

RB Leipzig es un club que comenzó con grandes problemas en la campaña 2022-2023 de la Bundesliga de Alemania, a pesar de eso, no se confía y pretende conseguir su segunda victoria en la fase de grupos de la justa más importante de clubes en Europa.

“Es un equipo que ha tenido problemas al principio de la temporada pero que lo ha hecho muy bien su último partido ante el Dortmund. Tiene calidad en ataque, jugadores con habilidad técnica muy rápidos”, señaló el timonel de los “Merengues”.

Te puede interesar: VIDEO: Revive el golazo de Carlos Vela con el LAFC al Minnesota

Carlo Ancelotti defiende a Eden Hazard

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, salió a defender a Eden Hazard luego de su actuación en el partido de La Liga ante el Mallorca y a unas horas de enfrentar al RB Leipzig en la UEFA Champions League.

“Creo que Hazard ha cumplido con lo que le hemos pedido en estos dos partidos. Mi opinión es que ha cumplido con lo que tenía que hacer porque, como dije antes del Mallorca, no le he pedido marcar goles y el equipo ha cumplido porque sin Karim hemos marcado siete”, finalizó Ancelotti.