Con polémica y drama, México avanza a la Gran Final de la Copa Oro

En un partido más que sufrido, la Selección Mexicana venció 2-1 a Canadá, para meterse milagrosamente a la Gran Final de la Copa, partido que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes, la APP de Azteca Deportes y aztecadeportes.com.

VIDEO: Goles de México vs Canadá

México se puso primero al frente gracias al tanto de Orbelín Pineda. En una jugada que tuvo que ser revisada por el VAR, el central marcó la falta, para que desde los 11 pasos el mediocampista del Cruz Azul abriera el marcador al minuto 46 e irse al descanso con la mínima ventaja.

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En la parte complementaria, los de la Hoja de Maple igualaron la pizarra. En un mal movimiento de Carlos Salcedo, Tajon Buchanan se habilitó del fuera de lugar, luego de que el central de Tigres saliera mal, y se encaminó para disparar cruzado a segundo palo y vencer a Alfredo Talavera, al 57’.

Ocho minutos más tarde, volvió a aparecer la Video Asistencia y se señaló el segundo penalti a favor del Tri, pero Salcedo lo falló. El zaguero lo cobró sobre su lado izquierdo, mismo lado al que se aventó el guardameta rival para detener la pena máxima y dejar el marcador, 1-1.

Desde un principio fue un encuentro ríspido y eso partió la parte futbolística. Aunque Canadá tuvo un par de jugadas más peligrosas, para acrecentar la figura de Talavera; mientras que Rogelio Funes al 86 tuvo la del gane, pero su cabezazo pasó a milímetros del poste.

Héctor Herrera fue el héroe del partido.

Desafortunadamente se volvió a escuchar el grito y se tuvo que detener por unos minutos el encuentro. Ya en el tiempo agregado, Rodolfo Pizarro, quien llegó para suplir a Hirving “Chucky” Lozano, tuvo un otro remate con la testa en un tiro de esquina, que alcanzó a sacar el portero de Canadá. Entonces llegó Héctor Herrera.

El mediocampista del Atlético de Madrid recibió una diagonal matona de Pizarro, para definir con la parte interna y así clasificar a México a la Gran Final de la Copa Oro.

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¿Quién será el rival de México en la final de la Copa Oro?

La Selección Azteca se medirá ante Estados Unidos el próximo domingo 1 de agosto. Los de las Barras y las Estrellas se clasificaron al partido por el título después de derrotar por la mínima a Catar, gracias al tanto de Gyasi Zardes al minuto 86.

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¿Qué canal transmitirá México vs Estados Unidos | Final de Copa Oro?

El encuentro por el título de la Copa Oro lo podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes, la APP de Azteca Deportes y aztecadeportes.com, con los DEUS de la narracción: Christian Martinoli, el "Doctor" García, Jorge Campos y Zague.

