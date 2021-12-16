Tampico Madero y Atlante empatan sin goles en la Final de Ida

Nada para nadie. Tampico Madero y Atlante empataron sin goles en la Ida de la Final de la Liga BBVA Expansión MX, para que todo se resuelva el próximo sábado en Estadio Ciudad de los Deportes.

TV Azteca transmitirá Atlante vs Tampico Madero | Final de Vuelta

El partido donde se conocerá al nuevo campeón de la Liga BBVA Expansión Mx, lo podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: aztecadeportes.com y la App oficial de Azteca Deportes; además de nuestroas redes sociales, en punto de las 8:55 PM (tiempo del centro de México), con las mejores voces de nuestro país, los Deus de la narración.

Tampico Madero vs Atlante | Final de Ida

La Gran Final de la Liga BBVA Expansión MX arranca este miércoles. El Tampico Madero se mide ante el Atlante, en busca de un nuevo campeón del certamen de formación del futbol mexicano.

Estadísticas Tampico Madero vs Atlante

¿Cuándo y dónde juega Tampico Madero vs Atlante?

La Final de Ida se disputará en el Estadio Tamaulipas, casa de la Jaiba Brava, con capacidad de 19 mil aficionados. Los locales disputaron nueve encuentros en su inmueble donde apenas pudieron ganar dos, empataron en cinco ocasiones y cayeron en otro par; por su parte, los azulgranas, tuvieron tres victorias como visitantes, tres igualadas y dos derrotas.

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¿A qué hora se juega el Tampico Madero vs Atlante en la Liga BBVA Expasión MX?

El encuentro arranca en punto de las 9:00 PM (tiempo del centro de México), y será dirigido por Ismael Rosario como árbitro central; en las bandas contará con el apoyo de Rene Ramírez y Mayra Mora; el cuarto será Mario Terrazas.

Tampico Madero vs Atlante: previa

El equipo que funge como local esta noche, se metió a la Liguilla de la Liga de Expansión como el séptimo lugar de la tabla general. En el repechaje venció 2-1 a los Mineros de Zacatecas; mientras que en los cuartos de final derrotaron al Atlético Morelia por marcador global de 4-2; y en las semifinales derrotaron 2-0 (global) a los Dorados de Sinaloa, el líder del certamen.

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Por su parte, el Atlante tuvo un torneo de ensueño y culminaron en el segundo lugar, por lo que accedieron de forma directa a los Cuartos de Final donde vencieron 2-0 a los Venados y 3-2 en la antesala de la gran final al Celaya.