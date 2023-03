Resultados hoy Liga MX sábado 18 de marzo | Jornada 12, Clausura 2023

Este sábado 18 de marzo continúo la actividad de la jornada 12 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX: tres compromisos vieron actividad donde se registraron ocho anotaciones; revisa los resultados de la jornada sabatina del certamen en curso de la primera división del balompié azteca.

Esta jornada sabatina se caracterizó por tener dos partidos de dos de las acérrimas rivalidades del país: Rayados visitó a Tigres en una nueva edición del Clásico Regio; por otra parte, el Estadio Akron fue la sede del Clásico Nacional entre Chivas y América.

Resultados sábado 18 de marzo | Jornada 12, Clausura 2023, Liga MX

Cruz Azul vs Atlético San Luis

Con gol al minuto 82 del encuentro, Cruz Azul consiguió una victoria agónica en el Estadio Azteca ante Atlético San Luis. Iván ‘Tanque’ Morales fue el anotador del tanto que le dio la victoria a La Máquina dirigida por Ricardo ‘Tuca’ Ferretti que se mantiene en puestos del repechaje del torneo Clausura 2023.

Tigres vs Rayados

Luis Romo fue el héroe en la reciente edición del Clásico Regio: con un disparo desde fuera del área, el ex jugador de Cruz Azul dejó parado a Nahuel Guzmán y enmudeció el Estadio Universitario. Con la anotación al minuto 68, Rayados obtuvo los tres puntos ante el acérrimo rival y se consolidó en lo más alto de la clasificación general del torneo Clausura 2023.

Chivas vs América

América visitó a Chivas en el Estadio Akron para una nueva edición del Clásico Nacional. El primer tiempo del conjunto dirigido por Fernando ‘Tano’ Ortiz fue suficiente para doblegar al Rebaño Sagrado; bastaron 45 minutos para que el conjunto azulcrema anotara tres goles en el encuentro; en la segunda mitad, se mantuvo la ventaja, aunque Chivas encontró portería con autogol de Emilio Lara.

Los partidos de domingo 19 de marzo en el Clausura 2023

Tres partidos de la jornada dominical dará cierre a la fecha 12 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX: Pumas vs Pachuca, a las 12:00 horas, Querétaro vs Juárez, a las 19:05 horas, y León vs Santos, a las 21:05 horas; horarios correspondientes al tiempo del centro de la República Mexicana.

Será el compromiso entre Querétaro y Juárez el que se robará las miradas, ya que el Estadio Corregidora abre sus puertas a los aficionados por primera vez desde los actos de violencia que sucedieron el 5 de marzo de 2022; para la reapertura, el conjunto queretano invitó a algunas de las grandes figuras que han vestido sus colores en su historia; entre ellos, Ronaldinho, quien fue parte de la única final del equipo en la Liga MX.