Resultados UEFA Champions League, martes 7 de marzo

Regresó a la actividad la UEFA Champions League con los cuartos de final de la temporada 2022-2023. Tras la jornada de partidos del martes 7 de marzo se definieron los dos primeros clasificados a la fase de cuartos de final del certamen europeo.

Como se acostumbra en el magno torneo continental europeo, los partidos fueron a la misma hora para aumentar la emoción que provoca la definición de las eliminatorias de la UEFA Champions League. Benfica, Club Brujas, Chelsea y Borussia Dortmund fueron los protagonistas de los encuentros en la jornada de este martes 7 de marzo.

Resultados de Champions League, martes 7 de marzo

Benfica vs Club Brujas

Tras la victoria del equipo portugués en la ida de la eliminatoria, Benfica recibió la vuelta de los octavos de final en su estadio y aplastó al Club Brujas para confirmar su buen nivel que los mantiene como líderes de la primera división del futbol portugués. Con goles de Rafa Silva, Gonçalo Ramos, João Mário y David Neres, el conjunto lusitano derrotó 5-1 al club belga y se convirtió en el primer clasificado a la fase de cuartos de final del certamen.

Chelsea vs Borussia Dortmund

Por su parte, Chelsea recibió en Stamford Bridge al Borussia Dortmund para la vuelta de la eliminatoria. El conjunto alemán llegó al compromiso con la ventaja tras ganar por la mínima diferencia en la ida; con goles de Raheem Sterling y Kai Havertz, el club inglés remontó el duelo y consiguió su boleto a los cuartos de final del certamen.

Los próximos partidos de la UEFA Champions League

El próximo miércoles 8 de marzo continuarán los juegos de vuelta de la fase de octavos de final de la temporada 2022-2023 de la UEFA Champions League: Bayern Múnich recibirá al Paris Saint-Germain tras la victoria del equipo alemán en territorio francés; mientras, en Inglaterra, Tottenham tratará de revertir la eliminatoria contra el Milán tras perder en la ida por la mínima diferencia. Ambos conjuntos serán a las 14:00 horas en el tiempo del centro de la República Mexicana.

La actividad del torneo continental europeo continuará la siguiente semana con la definición del resto de eliminatorias de octavos de final: Porto vs Inter, Manchester City vs RB Leipzig, Napoli vs Eintracht Frankfurt y Real Madrid vs Liverpool. Los compromisos serán el próximo martes 14 y miércoles 15 de marzo.