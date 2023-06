Conoce los resultados en el último día de la semana dos de la LLA

Concluye la segunda semana de la Liga Latinoamérica (LLA), se llevaron a cabo emocionantes enfrentamientos en el último día de competición, con cuatro equipos compitiendo en una serie al mejor de tres. El primer enfrentamiento fue entre Team Aze e Infinity Esports, donde el equipo del infinito se impuso de manera dominante con una victoria por 2-0.

A continuación, se dio lugar al enfrentamiento entre Estral, he Isurus, la escuadra del tiburón, los fanáticos esperaban una contienda sencilla para el águila, pero todo dio un giro de 360 grados dentro de la grieta.

El primer enfrentamiento fue a favor del tiburón mientras que el águila se veía en peligro para el siguiente enfrentamiento, pero fue la determinación y el juego en equipo el que le dio a Estral Esports las dos siguientes vitorias consecutivas dentro de la grieta del invocador.

Estos resultados en la segunda semana de la LLA resaltan la fortaleza y habilidad de los equipos participantes, infinity continúa mostrando un alto nivel de juego al derrotar a Team Aze de manera convincente, por otro lado, Estral sigue consolidándose como un contendiente fuerte en la competición al superar a Isurus de forma convincente.

La LLA promete seguir brindando emocionantes enfrentamientos a medida que la competición avanza y los equipos luchan por el codiciado título, los fanáticos esperan con ansias los próximos encuentros para ver qué sorpresas y emociones les depara la liga.

Próximos enfrentamientos

La temporada regular continua dentro de la grieta del invocador y no te puedes perder ni un enfrentamiento, aquí te dejamos el calendario de la semana 3.

Martes 20 de junio

4:00 PM - Six Karma vs All Knights

6:00 PM – Infinity vs Estral

Miércoles 21 de junio

4:00 PM – Isurus vs Team Aze

6:00 PM – Leviatán vs Rainbow7