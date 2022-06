Resultados en la segunda semana del Clausura 2022 en la LLA

La Semana 2 del Clausura 2022 de la Liga Latinoamérica de League of Legends ha concluido. Con Estral Esports como líder de la LLA, el conjunto del Águila se mantiene invicto dentro de la Grieta del Invocador.

Durante el primer día de actividad en la Semana 2, la jornada comenzó con All Knights venciendo a Isurus.

Posteriormente, Team Aze le dio su tercera derrota al conjunto de Infinity que no lograba posicionarse de buena forma y generaba dudas en el equipo.

Con un Globant Emerald Team que no levanta, Rainbow7 hizo el 2-0 y durante esta semana, XTEN Esports tuvo su debut, pues hay que recordar que durante la primera semana, la ‘Bot Army’ tuvo que posponer sus juegos por problemas derivados de Covid-19. Dichas partidas eran frente a Isurus y R7.

XTEN tuvo un debut amargo en la LLA luego de que Estral Esports los venciera en una partida que tuvo una duración de 27 minutos.

Para el segundo día de actividad dentro de la Grieta del Invocador, Infinity llegaba con la presión de salir de la mala racha de resultados. La escuadra del Infinito logró vencer a All Knights para colocarse 1-3.

En el segundo juego del domingo 19 de junio, Estral mantuvo el paso perfecto en la Liga Latinoamérica de LoL tras derrotar a Globant Emerald Team y así mantenerse en lo más alto de la clasificación con marca de 4-0.

Después, el equipo del Arcoíris se vio sorprendido por Isurus en un duelo que tuvo una extensión de 30 minutos.

Para finalizar la jornada, XTEN sumó su primer punto frente a Team Aze, equipo Campeón del Apertura de la LLA.

Juegos de la Semana 3 en el Clausura de la LLA

Para la tercera semana de competencia, los equipos buscarán seguirse posicionando de la mejor forma en la clasificación.

Sábado 25 de junio

Infinity vs XTEN Esports

All Knights vs Rainbow7

Team Aze vs Globant Emerald Team

Isurus vs Estral Esports

Domingo 26 de junio

XTEN Esports vs All Knights

Estral Esports vs Rainbow7

Globant Emerald Team vs Infinity

Team Aze vs Isurus