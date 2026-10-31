Resultados de box HOY: Así le fue a Canelo, Jaime Munguía, Rafael Espinoza y los mexicanos en ‘México vs. el Mundo’

Desde Riad, Arabia Saudita, se vivió una velada histórica como parte de las funciones que Saúl 'Canelo' Álvarez sumó gracias a su reciente contrato multimillonario con los organizadores árabes. En la mega cartelera denominada "México vs el Mundo", los pugilistas aztecas tuvieron actuaciones importantes y protagonizaron combates de alto voltaje en el medio oriente.

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Canelo Álvarez da una masterclass y reconquista el título supermediano del CMB

¡Una auténtica masterclass de Saúl 'Canelo' Álvarez! El peleador tapatío volvió a la cima y se consagró como tres veces campeón mundial de peso supermediano. Canelo derrotó al francés Christian Mbilli por la vía de la decisión unánime con tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110, conquistando así el codiciado cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las 168 libras.

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Jaime Munguía retiene el campeonato de la AMB ante Nikita Zon

Por su parte, Jaime Munguía tuvo que emplearse a fondo para superar una dura prueba. El tijuanense venció por decisión unánime al ruso Nikita Zon, llevándose idénticas tarjetas de 117-111 por parte de los jueces. Tras un combate sumamente complicado, Munguía logró salir con el brazo en alto y retuvo con éxito su título de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

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Rafael Espinoza defiende con éxito su corona OMB por la vía del nocaut

En la división de los plumas, Rafael Espinoza demostró su contundencia y no dejó dudas sobre el cuadrilátero. El mexicano derrotó por nocaut técnico en el tercer asalto al nicaragüense Ricardo Blandón, quien entró de relevo de último momento para sustituir a Lorenzo Parra. Con esta victoria explosiva, Espinoza consumó la quinta defensa de su campeonato mundial de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

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esultados del resto de los mexicanos en la cartelera México vs el Mundo

En el resto de la participación nacional dentro de la cartelera, el saldo fue contrastante. Carlos Emiliano Rojo brilló al ganar por nocaut técnico en el cuarto asalto frente a Flavius Biea para mantener su invicto. S

in embargo, David Picasso dejó ir el título Plata de peso pluma del CMB tras perder por decisión dividida ante Carl Jammes Martin. Asimismo, Raymundo Rojas García, Marcos "Zurdo" Vázquez, Héctor Aguirre y Erick Villegas cayeron en sus respectivos compromisos internacionales.

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