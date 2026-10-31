Así quedó la parrilla de salida del Gran Premio de México 2026: desde esta posición arrancará Checo Pérez

Checo Pérez saldrá desde atrás frente a su afición. El mexicano quedó eliminado en la primera ronda de clasificación del Gran Premio de México 2026 y registró el vigesimoprimer tiempo, mientras Lewis Hamilton sorprendió con una pole position que Ferrari llevaba tiempo esperando. La carrera del domingo tendrá al británico al frente y al piloto de Cadillac muy lejos de los lugares que quería disputar.

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¿Desde qué posición arrancará Checo Pérez en el GP de México 2026?

Pérez marcó 1:19.105 en la Q1, un registro insuficiente para avanzar a la siguiente fase. Fue más rápido que su compañero Valtteri Bottas, quien terminó último con 1:19.852 y además enfrenta una sanción por cambios en la unidad de potencia.

El resultado no borra lo observado el viernes, cuando Checo mostró consistencia en sus tandas largas, pero confirma que Cadillac todavía sufre para encontrar velocidad a una vuelta. El sábado tampoco comenzó de la mejor manera: el equipo realizó trabajos en su unidad de potencia y el mexicano no pudo establecer un tiempo representativo en la tercera práctica.

Desde el puesto 21, su carrera dependerá de una buena arrancada, la gestión de neumáticos y las oportunidades que aparezcan en pista. En el Hermanos Rodríguez, el largo recorrido hasta la primera curva suele provocar movimientos desde los primeros metros.

LEWIS HAMILTON IS ON POLE POSITION IN MEXICO! 🥇🙌 QUICKEST BY 0.009s! 👏 #F1 #MexicoGP https://t.co/kKsBw4rMB0 — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

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¿Cómo quedó la parrilla de salida del Gran Premio de México?

Hamilton firmó una vuelta de 1:16.514 para superar a George Russell por nueve milésimas. Charles Leclerc completó los tres primeros lugares y Kimi Antonelli, líder del campeonato, clasificó quinto. El italiano podría coronarse campeón mundial este domingo con un noveno puesto, independientemente de lo que hagan sus rivales.

La clasificación dejó además dos sanciones que modifican el orden: Max Verstappen, cuarto en la sesión, pierde una posición y Antonelli gana un lugar en la segunda fila. Liam Lawson también retrocede un puesto, mientras Arvid Lindblad avanza.

Oscar Piastri también quedó fuera de la Q3, mientras Fernando Alonso abandonó temprano por un problema en su monoplaza.

La salida está programada para el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo de Ciudad de México. Serán 71 vueltas y, para Checo, una tarde de paciencia y oportunidades: la remontada empieza mucho antes de que aparezcan los primeros puntos.

