Pachuca vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 31 de octubre, partido de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Desde la cancha del mítico Estadio Hidalgo, se disputará un partido de vida o muerte para Pachuca y Tigres en la Jornada 15 del Apertura 2026. Ambos equipos necesitan urgentemente sumar de a tres puntos para seguir con la esperanza matemática de conseguir un codiciado boleto a la Liguilla de la Liga BBVA MX.

¡PUMAS RUGE ANTE PUEBLA! ¡GOLAZOS, FALLAS Y POLÉMICA DEL VAR EN UN PARTIDAZO!

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¿Cómo llegan Pachuca y Tigres a la Jornada 15 del Apertura 2026?

El cierre de la fase regular exige la victoria para ambas escuadras, ya que actualmente se encuentran fuera de la zona de clasificación y requieren el triunfo para mantener vivas sus aspiraciones.

El Club Pachuca cuenta con 16 puntos y ocupa la decimotercera posición de la tabla general. La escuadra llega a este compromiso tras vencer 3-0 al Atlante en su partido anterior. La principal arma ofensiva de los Tuzos para este duelo es el delantero venezolano Salomón Rondón, quien registra 13 goles en lo que va del torneo Apertura 2026 y es el único líder de la tabla de goleo.

Por su parte, los Tigres de la UANL suman 15 puntos y se ubican en el decimoquinto puesto de la clasificación tras ceder unidades en sus recientes compromisos en calidad de visitante; los felinos vienen de empatar 1-1 frente a Pumas. El equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich dependerá estadísticamente de Juan Brunetta, quien acumula 8 goles y 4 asistencias en el certamen.

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Horario, sede y dónde ver del partido de la Liga BBVA MX

Este encuentro, clave rumbo a la Liguilla del Apertura 2026, está programado para disputarse hoy, sábado 31 de octubre, a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). El compromiso tendrá como sede principal las instalaciones del Estadio Hidalgo.

Podrás seguir el minuto a minuto en la cobertura del partido de la Jornada 11 a través del sitio web de Azteca Deportes y la App oficial, con Pachuca y Tigres enfrentándose en un partido de vida o muerte rumbo a la Liguilla del Apertura 2026.

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