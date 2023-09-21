Resultados de hoy en la Europa League | Jornada 1 fase de grupos

Volvió la actividad en los torneos de la UEFA y también, algunas buenas noticias para los futbolistas mexicanos. Este jueves 21 de septiembre se disputó la primera jornada de la fase de grupos de la Europa League.

En un verdadero partidazo, el AEK Atenas de los mexicanos Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro sacó un importante triunfo ante el Brighton, pero acá te dejamos todos los resultados de los encuentros que se disputaron en la primera fecha.

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Resultados de la primera fecha de la Europa League

La actividad empezó desde muy temprano con el choque entre LASK y Liverpool como uno de los platillos más atractivos. Sin embargo también jugó la Roma de Mourinho, actual subcampeón del torneo.

Los 'Reds' comenzaron perdiendo pero fueron capaces de remontarlo y sellaron una espectacular victoria, con una gran anotación de Mohamed Salah.

- Union Saint Gilloise 1-1 Toulouse

- LASK 1-3 Liverpool

- Panathinaikos 2-0 Villarreal

- Stade Rennes 3-0 Maccabi Haifa

- Sheriff Tiraspol 1-2 Roma

- Servette 0-2 Slavia Praga

- Qarabag 1-0 Molde

- Bayer Leverkusen 4-0 Hacken

Sin embargo, más tarde comenzó otra tanda de partidos en los que se incluyeron el AEK Atenas mencionado, además del Betis de Andrés Guardado y el West Ham de Edson Álvarez. No obstante el Machín no jugó, debido a una lesión.

- West Ham 3-1 Backa Topola

- Olympiacos 2-3 Friburgo

- Ajax 3-3 Olympique de Marsella

- Brighton 2-3 AEK Athens

- Sparta Praga 3-2 Aris Limassol

- Rangers 1-0 Real Betis

- Atalanta 2-0 Rakow Czestochowa

- Sturm Graz 1-2 Sporting Lisboa

¿Cuándo se juega la segunda jornada de fase de grupos de la Europa League?

La segunda fecha de la fase de grupos dará inicio el jueves 5 de octubre, donde el AEK Atenas se medirá a otro gran rival como el Ajax que apenas la temporada pasada tenía a Jorge Sánchez y Edson Álvarez entre sus filas. El West Ham del 'Machín' visitará al Friburgo.

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