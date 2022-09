Todos los resultados de la Jornada 13 del Apertura 2022 de la Liga MX

Terminó la Jornada 13 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX y ya solamente quedan cuatro fechas para que se definan a los cuatro invitados directos a la Liguilla y los ocho equipos que participarán en la reclasificación.

Entre lo más destacado que nos dejó la actividad de mitad de semana, se encuentra la octava victoria al hilo del América, tras superar al Atlético de San Luis, y el partidazo entre Monterrey y Cruz Azul que finalizó con victoria por 3-2 para Rayados.

Resumen: Rayados 3-2 Cruz Azul| Jornada 13 | Liga BBVA MX

También destacó el primer triunfo de Dani Alves con los Pumas al superar a Gallos Blancos de Querétaro y la cuarta victoria de las Chivas en los últimos cinco partidos. Por eso, acá te dejamos todos los resultados de la Jornada 13.

Resultados de la Jornada 13

León 1-0 Juárez



Santos 3-1 Necaxa

Monterrey 3-2 Cruz Azul

América 3-0 Atlético de San Luis

Puebla 2-2 Pachuca

Tigres 3-1 Toluca

Mazatlán 1-0 Atlas

Xolos 1-2 Chivas

Pumas 4-1 Gallos Blancos de Querétaro





Después de esta fecha de media semana, solamente habrá un día de descanso y comenzará la Jornada 14 con los siquientes partidos.

Partidos de la Jornada 14

Juárez vs Monterrey | Viernes 9 de septiembre a las 21:05 horas

Querétaro vs Santos | Sábado 10 de septiembre a las 17:00 horas

Necaxa vs América | Sábado 10 de septiembre a las 19:00 horas

Tigres vs León | Sábado 10 de septiembre a las 21:05 horas

Toluca vs Pumas | Sábado 10 de septiembre a las 21:05 horas

Chivas vs Puebla | Sábado 10 de septiembre a las 21:05 horas

Cruz Azul vs Mazatlán | Domingo 11 de septiembre a las 16:00 horas

Atlas vs Atlético de San Luis | Domingo 11 de septiembre a las 18:05 horas

Pachuca vs Tijuana | Domingo 11 de septiembre a las 20:05 horas