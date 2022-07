Todos los resultados de la Jornada 2 del Apertura 2022

La Jornada 2 del Apertura 2022 llegó a su final. El triunfo del Necaxa sobre el Querétaro terminó con la segunda fecha del futbol mexicano, en la que coincidió que ninguno de los llamados cuatro grandes pudieron ganar.

Mientras Chivas cayó en casa y sigue sin marcar gol, el América protagonizó una lluvia de goles en la que terminó perdiendo ante Rayados. Lo mismo pasó con Pumas, que dejó ir una ventaja de tres goles y empató con León, mientras que Cruz Azul fue derrotado por Pachuca en el Estadio Azteca.

Te puede interesar: Dani Alves: El equipo que trataría de ‘robárselo’ a los Pumas

Resumen: Mazatlán 0-1 Tigres | Jornada 2 Apertura 2022 | Liga BBVA MX

Los resultados de la Jornada 2 del Apertura 2022

- Mazatlán 0-1 Tigres

- Puebla 1-0 Santos

- Xolos 0-2 Juárez



- León 3-3 Pumas

- Chivas 0-1 Atlético San Luis

- Cruz Azul 1-2 Pachuca

- Monterrey 3-2 América

- Toluca 3-2 Atlas

- Querétaro 1-2 Necaxa

Luego de una jornada en la que hubo partidos en los que no cayeron goles, ahora no hubo un sólo juego en el que no hubiera anotaciones. En la Jornada 2 ganaron cinco visitantes, mientras que tres equipos pudieron hacer valer su localía y únicamente hubo un empate.

Hay casos que comienzan a preocupar aunque apenas es la Jornada 2, pues Chivas no ha podido hacer gol, Pumas no ha podido ganar al igual que el América, mientras que Querétaro suma ya dos derrotas. Por su parte Juárez ha tenido un gran arranque de la mano de Hernán Cristante, luego de un año futbolístico en el que tuvieron que pagar la multa al ser el último lugar en la tabla de cocientes.

Edgar Quintana/Edgar Quintana (L-R), Jesus Orozco of Guadalajara and Jhon Murillo of San Luis during the game Guadalajara vs Atletico San Luis, corresponding Round 02 the Torneo Apertura 2022 of the Liga BBVA MX at Akron Stadium, on July 9, 2022.



(I-D), Jesus Orozco de Guadalajara y Jhon Murillo de San Luis durante el partido Guadalajara vs Atletico San Luis, correspondiente a la Jornada 02 del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX en el Estadio Akron, el 9 de julio de 2022.

¿Cómo se jugará la Jornada 3 del Apertura 2022?

La Jornada 3 del Apertura 2022 comenzará el miércoles 13 de julio con el duelo entre América y Toluca, que se adelantará debido a los juegos amistosos que tendrán las Águilas. El final de la tercera fecha será el lunes 18 del mismo mes.

Así se jugará la Jornada 3 del Apertura 2022:

- América vs Toluca - miércoles 13 de julio - 21:00 horas

- Puebla vs León - viernes 15 de julio - 19:00 horas

- Juárez vs Querétaro - viernes 15 de julio - 21:05 horas

- Atlas vs Cruz Azul - sábado 16 de julio - 17:00 horas

- Santos vs Chivas - sábado 16 de julio - 19:05 horas

- Pumas vs Necaxa - domingo 17 de julio - 12:00 horas

- Atlético San Luis vs Monterrey - domingo 17 de julio - 17:00 horas

- Tigres vs Xolos - domingo 17 de julio - 19:00 horas

- Pachuca vs Mazatlán - lunes 18 de julio - 19:00 horas

Te puede interesar: Tiago Volpi opina sobre la posible llegada de Dani Alves