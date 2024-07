Los resultados del martes en la Jornada 3 del Apertura 2024

Futbol de media semana en la Liga BBVA MX y concluyeron los primeros partidos de la Jornada 3 en el Apertura 2024. El Cruz Azul de Martín Anselmi continúa con paso imparable y sigue sin recibir gol, los cementeros volvieron a deleitar a su afición, mientras las Chivas de Javier ‘Chicharito’ Hernández sacaron los tres puntos en su visita a los Gallos e Querétaro.

En total fueron cinco los cotejos que se disputaron en un martes repleto de acción. Todo comenzó en Guadalajara, donde el Atlas sumo de a tres por primera vez al vencer a Santos por la mínima. Misma situación con el Pachuca, pues los de Guillermo Almada hicieron valer la localía para salir por la puerta grande en el choque con el Atlético de San Luis.

El Rebaño Sagrado, por su parte, se sobrepuso a un cuadro queretano que ha opuesto poca resistencia en los albores de la competición; los goles en La Corregidora fueron obra de Cade Cowell y Alan Mozo. Chivas venía de ser goleado en la frontera norte del país por los Xolos de Juan Carlos Osorio, un cotejo en donde al ‘Chicharito’ le borraron la sonrisa en dos ocasiones al anularle un par de goles por fuera de lugar, el delantero busca apenas su segundo con el uniforme rojiblanco desde su regreso.

Justamente fue Tijuana quien no pudo con los de La Noria, guiados por el delantero griego Giorgos Giakoumakis, los cementeros se posicionaron en lo más alto de la tabla con nueve de nueve posibles; el atacante europeo firmó sus primeras dos dianas con los actuales subcampeones.

Por último, el Puebla y León repartieron puntos en la Angelópolis en un empate a dos que incluyó un par de goles en los minutos finales. Lucas Cavallini hizo el definitivo al 90+1' con una buena definición desde los once pasos.

Partidos de este miércoles 17 de julio en la Jornada 3 del Apertura 2024

- Necaxa vs Monterrey - 19:00 hrs (TCM)

- FC Juárez vs Pumas - 19:06 hrs (TCM)

- Tigres vs América - 21:00 hrs (TCM)

- Toluca vs Mazatlán 21:00 hrs (TCM)

