Los resultados de la Semana 1 de la NFL 2024

Volvió la NFL y de qué forma, los Kansas City Chiefs se impusieron a los Baltimore Ravens este jueves en el primer partido de una nueva temporada. Los actuales bicampeones sufrieron para vencer a los emplumados en un juego que se definió en el segundo final, con el ala cerrada de los emplumados Isaiah Likely apunto de abollarle la corona a Patrick Mahomes y compañía en el Arrowhead Stadium.

Al final de cuentas los bicampeones resistieron en un cotejo que fue un verdadero intercambio de golpes desde el inicio, con ambas franquicias demostrando su condición de favoritos en la Conferencia Americana. Kansas City intentará hacer algo que jamás se ha visto desde que el Super Bowl fuera instaurado hace casi 60 años, levantar por tercera ocasión consecutiva el Trofeo Lombardi.

Cabe mencionar que en la primera semana de acciones la NFL viajará por primera vez al sur del continente en un partido oficial, toda vez que los Green Bay Packers y los Philadelphia Eagles se medirán en Brasil el viernes por la tarde. Se trata de un choque de grandes equipos que aspiran a mucho.

Entre lo más destacado se encuentra la visita de los Dallas Cowboys a los Cleveland Browns el domingo y la de los Jets a San Francisco en el primer Monday Night Football del año.

Los Chiefs sufren para vencer a los Ravens en el primer juego de 2024

Partido apretado en el Arrowhead Stadium, donde los Chiefs y Patrick Mahomes hicieron valer la localía para iniciar con el pie derecho un largo camino hacia el tricampeonato. El mariscal de campo egresado de Texas Tech finalizó la noche con una discreta actuación para sus estándares, pero respondió al momento de la verdad. El que se lució fue el receptor novato Xavier Worthy, anotando tanto por aire como por tierra en un debut de ensueño.

Partidos de la Semana 1 de la NFL 2024

- Kansas City Chiefs 27-20 Baltimore Ravens

- Philadelphia Eagles vs Green Bay Packers (se jugará el viernes en Brasil)

- Atlanta Falcons vs Pittsburgh Steelers

- Buffalo Bills vs Arizona Cardinals

- Chicago Bears vs Tennesse Titans

- Cincinnati Bengals vs New England Patriots

- Indianapolis Colts vs Houston Texans

- Miami Dolphins vs Jacksonville Jaguars

- New Orlenas Saints vs Carolina Panthers

- New York Giants vs Minnesota Vikings

- Los Angeles Chargers vs Las Vegas Raiders

- Seattle Seahawks vs Denver Broncos

- Cleveland Browns vs Dallas Cowboys

- Tampa Bay Buccaneers vs Washington Commanders

- Detroit Lions vs Los Angeles Rams

- San Francsico 49ers vs New York Jets (Monday Night Football)

