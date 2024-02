People’s League: Resultados martes 13 de febrero

La People’s League sigue regalándonos momentos épicos semana tras semana y esta vez no fue la excepción. La Jornada 3 del campeonato inició este martes 13 de febrero con tres duelos que tuvieron al filo de la butaca a todos los seguidores. Las hostilidades fueron abiertas por el ZIZA FC y los Cachorros, dos de los equipos con mayor arrastre y que generan diversas opiniones. Dicho compromiso incluyó un momento tenso en el medio tiempo, involucrando a Carlos Hermosillo y una remontada digna de película.

En la segunda tanda La Reta y La Gloria se vieron las caras en un cotejo lleno de goles. Ambos conjuntos lo pelearon hasta el final y dejaron la mesa servida para que concluyeran el martes de emociones Callejeros y Calvos, dos instituciones que llegaron a la tercera semana urgidos de una victoria. Los primeros llegaron sin conocer la victoria y los segundos cayeron en la Jornada 2 Tanos FC por un aplastante 3-8.

Cachorros se fue al medio tiempo perdiendo por dos anotaciones frente al Ziza y ello no dejó nada feliz a su técnico. Durante el intermedio le pegó un fuerte regaño a sus pupilos por no mostrar actitud cuando uno de los rivales se burló de ellos anotando de rabona. Aunque la anotación no subió al marcador, dejó un mal sabor de boca en el goleador del Cruz Azul. La fórmula dio resultado y lograron darle la vuelta al marcador, ganando 1-0 en shoot-outs.

La aplastante victoria de Calvos FC

El conjunto del ‘Warrior’ recuperó el rumbo de la mano de su técnico, Paco Chacón y se impuso sin problemas a Callejeros, una de las decepciones de la temporada hasta el momento. Los azules se fueron al medio tiempo 4-0 arriba y nunca quitaron el pie del acelerador para llevarse el partido con un contundente 5-3 que le devuelve la confianza a una de las franquicias que promete ser protagonista.

Resultados People’s League | Martes 13 de febrero

- Ziza FC 6-6 (1) Cachorros

- La Gloria 3-4 Reta

- Callejeros FC 3-5 Calvos FC

