Conoce los resultados del día 1 en la última semana regular de la LLA

Los Playoffs están a la vuelta de la esquina y los equipos ya se definen para darle cara a la siguiente fase de la LLA, solo 6 lograrán avanzar mientras que dos equipos serán eliminados del Apertura 2022.

El primer encuentro podría definir la vida o muerte de la escuadra del títubron ya que solo necesita una victoria para que Globant Emerald no pueda nivelarlos en la tabla general, Isurus Gaming se enfrentó contra Team Aze a mitad de la partida todo apuntaba que el equipo de ISG iba a ganar la contienda pero fue el naipe quien terminó por detener la partida en el minuto número 29.

La segunda partida se media entre Estral y Globant Emerald una partida bastante importante para GET ya que necesitan dos puntos en la última semana para poder colocarse en los Playoffs de la LLA, pero el águila no permitió que sumarán más puntos dentro de la grieta del invocador.

En el tercer enfrentamiento los ánimos estaban un poco bajos ya que no importaba si los caballeros de All Knights sumaban un punto más ya que no podrían entrar a los Playoffs por el desempeño a lo largo de las primeras semanas en la temporada regular, pero sorprendió a todos con una partida de 50 minutos dominando la grieta en contra de la BotArmy y sumando su segundo punto.

El nuevo integrante de @allknights_la se consagra MVP



CAD luce sus habilidades dentro de la #LLAxAzteca

El enfrentamiento final era uno de los más esperados dentro de la grieta del invocador ya que eran los dos más altos dentro de la tabla general, despues de una gran lucha de titanes dejando todo en las grietas de runa terra el equipo de Rainbow7 destroza los cristales de color azul del equipo del infinito mantendiendose a la cabeza como único rey del norte.

Partidas de la Semana 7 en la LLA

Este domingo 13, el conjunto del Infinito jugará ante el cuadro del naipe, Estral contra Isurus, R7 ante Xten y la Semana 7 terminará con el duelo entre los caballeros y GET en la parte baja de la tabla.