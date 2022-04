¡Las Águilas viven! América vence a Juárez y entra a zona de Repechaje

El América cumplió con el trámite que supone recibir al último lugar de la tabla general y, sin mayor contratiempo, aplastó 3-0 al FC Juárez en el Estadio Azteca.

El primer cuarto del partido se desarrolló con lentitud y careció de grandes aproximaciones; fue hasta el 27' que Alejandro Zendejas aprovechó un balón recuperado cerca del área rival y se inventó un zurdazo para abrir el marcador y diluir el presagio de otro ridículo azulcrema.

Tres minutos más tarde, la ventaja emplumada se hizo más grande. Federico Viñas cobró un tiro libre de forma magistral y colocó del 2-0 que, para su causa, significó romper una racha de cinco meses sin anotar en un encuentro oficial. ¿La última vez que lo había hecho? El 31 de octubre del 2021, en la derrota de las Águilas, 2-1 frente a Cruz Azul.

El resto del juego transcurrió con relativa pasividad, al menos, en el marco defendido por Guillermo Ochoa. Al 90', el chileno Diego Valdés marcó el tercer tanto y selló la goleada.

La calma de la cancha, sin embargo, contrastó con el ambiente en la grada del Coloso, donde un grupo de aficionados del equipo local fue retirado por decenas de elementos policiales. Las personas involucradas compraron su boleto e ingresaron por separado; no obstante, se congregaron en el interior y esto invitó a la autoridad a solicitarles la credencial que los identificaba como grupo de animación, misma que no tenían y, por ende, no pudieron quedarse en el inmueble.

Con el triunfo, el América arribó a 16 unidades y volvió a la zona de repechaje. La próxima semana, visitarán a los Xolos de Tijuana.

Cobertura América vs Juárez

La Jornada 13 de la Liga BBVA MX nos tiene otro gran partido preparado, pues el Estadio Azteca albergará el enfrentamiento entre el Club América y el FC Juárez, mismo donde ambos buscarán la victoria para meterse a los puestos de Repechaje.

El conjunto de Coapa y el fronterizo no viven su mejor momento, pues pese a que han tenido buenos momentos dentro del terreno de juego, se ubican en la zona baja de la tabla general, por lo que con pocos partidos por delante, una derrota en este duelo sería catastrófico.

Estadísticas América vs FC Juárez

¿Cuándo y dónde juegan América y Juárez?

El partido está pactado para dar inicio en punto de las 21:00 hrs de este sábado 9 de abril, donde como ya se dijo el Estadio Azteca será al cede de este enfrentamiento.

América vs Juárez | Previa

Las Águilas llegan a este duelo con un buen paso dentro de la Liga BBVA MX, pues ligan dos victorias en sus últimos partidos después de que iniciaron bastante mal, llegando a rozar el último lugar de la tabla.

Los Bravos de Juárez, en cambio, arrastran un total de 5 derrotas de forma consecutiva; el equipo inició bien el torneo, parecía que Tuca Ferretti iba a darles otro rostro, pero en lo más reciente han ido a la baja.

