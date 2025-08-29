Resumen del partido: Juárez 1-0 Mazatlán | Jornada 7 | Apertura 2025
En una noche intensa en el Estadio Olímpico Benito Juárez, los Bravos se impusieron por la mínima ante Mazatlán en un duelo cargado de tensión y tarjetas. El protagonista fue el colombiano Óscar Estupiñán, quien al minuto 9 convirtió desde los once pasos el único gol del encuentro
