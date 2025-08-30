deportes
Resumen del partido: Puebla 2-4 Monterrey | Jornada 7 | Apertura 2025

¡Partidazo en el Cuauhtémoc! Puebla y Monterrey protagonizaron un duelo lleno de goles, emociones y contrastes. La Franja se adelantó con un golazo de Ricardo Marín, pero Rayados respondió con autoridad: hat-trick de Sergio Canales y penal de Lucas Ocampos para sellar una remontada contundente.

Rayados del Monterrey
Puebla FC
