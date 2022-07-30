Resumen: Juárez 1-1 Toluca | Jornada 6 | Liga BBVA MX

El chileno Jean Meneses convirtió en el ‘Viernes Botanero’ un gol en el tiempo de reposición para darle al Toluca un empate 1-1 en casa del Juárez FC, con el que el equipo saltó al liderato del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX.

En el inicio de la sexta jornada del campeonato Meneses anotó por los Diablos luego de que el uruguayo Maximiliano Olvera lo hiciera por Juárez del técnico argentino Hernán Cristante.

Los Diablos dominaron el partido en el primer tiempo ante un rival con desorden en la defensa, pero fueron incapaces de reflejarlo en el marcador.



Juárez salió por goles en la segunda parte y le dio un baile al Toluca, pero par de fallas de Jesús Dueñas, apariciones oportunas de la defensa y buenas intervenciones del guardameta brasileño Tiago Volpi mantuvieron la pizarra sin goles.

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Después de insistir tanto, el Juárez tomó ventaja en el 88. Olvera cobró un tiro libre y metió el balón en la red para el 1-0.

Al recibir el golpe, los Diablos del entrenador Ignacio Ambriz se hicieron de la pelota, presionaron de mitad de a cancha hacia adelante y en el 93 empató con un cabezazo de Meneses en un pase del colombiano Andrés Mosquera.

Toluca terminó con 10 hombres en la cancha por la expulsión en el minuto 98 de Sebastián Saucedo.