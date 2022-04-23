El equipo de Mazatlán, dirigido por Gabriel Caballero, en el ‘Viernes Botanero’ sacó un triunfo de su visita a Bravos de Ciudad Juárez, entrenados por Ricardo ‘Tuca’ Ferreti por marcador de 2-0 gracias a un doblete de Brian Rubio en el inicio de la decimosexta y penúltima jornada de la temporada regular del torneo mexicano de futbol Grita México Clausura 2022 de la Liga BBVA MX.

En la victoria de Mazatlán, Brian Rubio anotó su primer gol a los 21 minutos cuando remató en el área chica un centro enviado por Carlos Vargas desde la banda izquierda.

Doblete de Brian Rubio

El delantero mexicano anotó su segundo gol a los 46 minutos con un potente disparo desde fuera del área después de un rechace defensivo.

Con este resultado, el equipo de Sinaloa sube al lugar 13 de la tabla con 18 puntos, una unidad po debajo de puesto de repechaje, mientras los Bravos se quedan con 11 puntos en el último puesto del torneo.

En el otro partido del viernes, Necaxa ganó 1-0 como visitante a Puebla con gol del argentino Milton Giménez.