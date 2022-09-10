Resumen: Juárez 0-1 Rayados | Jornada 14 | Liga BBVA MX

Los Rayados del Monterrey vencieron en el Viernes Botanero por 0-1 a Juárez FC y asumieron el liderato del torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX al llegar a 31 puntos.

En el inicio de la decimocuarta jornada del campeonato, Jesús Gallardo anotó por el Monterrey, que tiene tres unidades más que el segundo lugar del Apertura, las Águilas del América, que este sábado visitarán al Necaxa.

A pesar de la caída, el Juárez se mantuvo en la decimocuarta posición con 13 puntos, fuera de la zona de repesca.

Ambos cuadros disputaron un primer tiempo de varias impresiones que provocaron pocas emociones en las áreas y 14 faltas, 10 de ellas de los Rayados.

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El Juárez fue el único conjunto capaz de rematar al arco cuando al minuto 40 el argentino Matías García cobró un tiro libre por izquierda que en el área el uruguayo Gabriel Fernández cabeceó, pero detuvo el guardameta argentino Esteban Andrada.

Los Rayados apretaron en los 15 minutos finales y al 76 se adelantaron en el marcador. Jesús Gallardo, por izquierda, burló a su marcador, entró al área y disparó al poste del portero Alfredo Talavera, quien contribuyó para el 0-1.

Al 82, el Monterrey pudo aumentar su ventaja, pero una buena salida de Talavera ante una llegada del argentino Germán Berterame y un cabezazo en la línea de gol del español Alejandro Arribas ante un tiro de Alfonso González evitaron los goles.

