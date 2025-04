Resumen: Mazatlán 1-1 Chivas | Jornada 15 Liga BBVA MX, Clausura 2025

En un partido lleno de emociones, el Mazatlán y las Chivas Rayadas del Guadalajara empataron 1-1 en el Estadio El Encanto en la Jornada 15 con goles de Luis Amarilla y Teun Wilke, resultado que coloca a los Cañoneros en puestos de Play In, mientras que el Rebaño se hunde y aleja de la clasificación, pues ya suma cinco partidos sin ganar en el Clausura 2025 de la Liga BBVA MX.