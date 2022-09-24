Resumen: Puebla 2-1 Pumas | Jornada 7 | Liga BBVA MX

Puebla venció en el ‘Viernes Botanero’ por 2-1 a los Pumas UNAM del brasileño Dani Alves, resultado que eliminó a los felinos de la pelea por el título del torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX.

En un partido pendiente de la séptima jornada, Jordi Cortizo y un autogol del argentino Nicolás Freire le dieron el triunfo al Puebla, que subió al séptimo lugar con 22 puntos y aseguró una plaza en la repesca.

El argentino Eduardo Salvio descontó por los felinos, que a pesar de hacer una fuerte inversión que encabezó el fichaje de Alves, ya no aspiran a entrar a la repesca con solo un partido en el calendario regular al ubicarse antepenúltimo con 14 puntos.

Puebla abrió el marcador y no soltó el protagonismo del primer tiempo. En el minuto 5, Araújo le puso un servicio en el área a Cortizo, quien se acomodó y ante la salida del portero Julio Rodríguez definió el 1-0.

La Franja se puso en ventaja de 2-0 con un autogol del argentino Nicolás Freire, quien despejó mal un tiro de Araújo.

‘Toto’ Salvio descuenta para Pumas



La anotación de los Pumas cayó en el minuto 82 en un remate con la testa de Dinenno que se estrelló en un poste y en el rebote el ‘Toto’ Salvio concretó el 2-1 en el 83.