Resumen: Santos 4-0 Cruz Azul| Jornada 7 | Liga BBVA MX

El equipo Santos Laguna goleó por 4-0 a un Cruz Azul hundido en la defensa y subió al cuarto lugar de la tabla del Apertura 2022 de la Liga BBVA MX, en la continuación de la séptima jornada del campeonato.

En su estadio, Santos le dio un baile a los cementeros y se impuso con anotaciones del argentino Javier Correa y de los mexicanos Hugo Rodríguez, Eduardo Aguirre y Carlos Orrantia.

En el minuto 18, en un tiro de esquina, el uruguayo Fernando Gorrirán puso un centro al área que Correa convirtió en el 1-0 con un golpe de cabeza, el inicio de una noche oscura para los celestes del entrenador uruguayo Diego Aguirre.

Cruz Azul se descarriló en la segunda mitad

La zaga de los visitantes hizo agua en el segundo tiempo en el que recibió tres goles, de Rodríguez, de cabeza en un tiro de esquina; de Aguirre, de pierna derecha a pase de Omar Campos; y de Orrantia, con un gol al ángulo en una asistencia de Gorrirán.

Como si las penas fueran pocas, en el 87 el paraguayo Ángel Romero falló en el cobro de un penalti y dejó escapar la posibilidad del gol de la honra para Cruz Azul.

Santos se metió en zona de clasificación directa a los cuartos de finales con tres victorias, un empate, dos derrotas y 10 puntos, cuatro menos que el líder Rayados de Monterrey, que un par de horas antes se impuso por 5-1 al León.

