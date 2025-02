Resumen: todos los anuncios y tráilers del State of Play de febrero 2025

Este miércoles 12 de febrero fuimos participes de uno de los ya conocidos shows de Sony, State of Play 2025, para presentar los adelantos de sus nuevos lanzamientos y una que otra nueva presentación de juegos para sus consolas en el futuro.

Si te perdiste del evento con duración de 40 minutos, aquí te hacemos un recuento con todos los anuncios y tráilers mostrados en el State of Play del mes de febrero.

En total fueron 25 anuncios de videojuegos, 2 nievos títulos para 2026 y un repaso de lo que vendrá para los usuarios del catálogo de videojuegos de Playstation Plus para este mes. En resumen los anuncios más esperados fueron la fechas de lanzamientos: Borderlands 4, Days Gone Remastered, Lost Soul Aside, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Monster Hunter Wilds y Onimusha: Way of the Sword desde nuestra humilde opinión.

Lista de anuncios del state of play febrero 2025