Toluca cae vs Atlas, se aleja de Repechaje y pagaría multa de descenso

El Toluca de Nacho Ambriz presenta una desconexión total; en el terreno de juego no presentan fuego y la afición Choricera ya no se da cita a la Bombonera. Los Diablos que necesitaban de una victoria, no sólo en busca del Repechaje, sino para huir de la multa porcentual y volvieron a caer en su casa.

Empezaba el encuentro y al minuto 4 el Infierno hizo una explosión, cuando el Toluca abrió el marcador con el gol de Valber Huerta con un remate certero de cabeza sobre el arco de Camilo Vargas.

Pero el fuego en el Infierno duró únicamente 4 minutos, cuando al 8’ Aldo Rocha empató el encuentro 1-1 y dio inicio a la pesadilla para los mexiquenses.

Luis Vanegas, el defensor colombiano del Toluca se vistió de villano, al estar involucrado en dos penales que le costó salir expulsado por doble amarilla en su regresó después de varias jornadas sin estar convocado por Ambriz.

QUINTO GOL DEL TORNEO PARA EL SÚPER SAIYAJÍN COLOMBIANOOOO!!! 🤩❤️🖤 pic.twitter.com/OVfjaUzSqu — ⭑ Atlas FC ⭑ (@AtlasFC) April 24, 2022

ZAPATAZO Y ADENTRO!!! EL EMPERADOR JULIO FURCH PONE EL TERCERO DEL PARTIDO!!! 🤩❤️🖤 pic.twitter.com/D0WVkUpfi6 — ⭑ Atlas FC ⭑ (@AtlasFC) April 24, 2022

Los Choriceros terminaron 4-2 en el marcador, sin mostrar ni una chispa de energía o de ganas de buscar la victoria.

¡GAAAAANÓÓÓÓÓÓÓÓ LA FURIAAAAAAAA! 🤩



EL CAMPEÓN SIGUE BUSCANDO EL OBJETIVO CON FURIA, LUCHA Y HONOR!!! ❤️🖤#transformAMOs pic.twitter.com/uzB8ZM1ywT — ⭑ Atlas FC ⭑ (@AtlasFC) April 24, 2022

Toluca tendrá que visitar al León para la Jornada 17 con la esperanza de no tener que pagar la multa de 33 millones de pesos al cierre del torneo, como su prioridad número uno en el cierre del Clausura 2022 de la Liga BBVA MX.

Cobertura Toluca vs Atlas

La Jornada 16 del Clausura 2022 sigue su marcha y este domingo viviremos un duelo muy interesante entre el Toluca y Atlas, mismo que podría definir no sólo su destino en la Fase Final de la Liga BBVA MX, sino que también el de otros equipos.

Toluca está fuera de puestos de Repechaje y necesita ganar sí o sí para meterse en la pelea, pues a falta de una jornada caer podría ser letal; Atlas, por su parte, lucha por entrar a Liguilla directamente, pero para estar entre los primeros cuatro lugares necesita el triunfo.

Te puede interesar: ¿'Nahuelada’ o error del árbitro? Polémica en gol anulado para América

Los mejores goles en lo que va del torneo | Liga BBVA MX | Top 5

Estadísticas Toluca vs Atlas

¿Cuándo y dónde juegan Toluca vs Atlas?

Este partido está pactado para disputarse el domingo 24 de abril en la cancha del Nemesio Diez, mismo que será el último partido como local del Toluca en el Clausura 2022, a menos que entre a Fase Final.

El duelo dará inicio en punto de las 12:00 hrs (tiempo del centro de México) y pinta para ser emocionante, pues por la necesidad de ambos conjuntos, promete emociones.

Te puede interesar: Mazatlán gana a Juárez; sueña con Repechaje y evitar multa de descenso

Toluca vs Atlas | Previa

Los Diablos llegan heridos a este encuentro, pues no han sumado ningún triunfo en sus últimos 4 partidos, por lo que necesitan sacar la casta ante Atlas si no quieren quedar eliminados.

Los Rojinegros, por su parte, llegan en igualdad de condiciones al obtener sólo 1 triunfo en sus últimos 5 partidos, hecho que los tiene fuera de Liguilla directa en estos momentos.