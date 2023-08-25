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Resumen Puebla 1-0 Juárez | Jornada 6 Apertura Liga MX

Con solitario gol de Diego de Buen en el primer tiempo, el equipo de Puebla venció al conjunto de Juárez, en enfrentamiento de la fecha 6 del Apertura Liga MX.

Por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez