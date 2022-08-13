Resumen: Xolos 3-3 Puebla | Jornada 8 | Liga BBVA MX

La Franja de Puebla empató 3-3 en el descuento ante Xolos de Tijuana gracias a un gol de Israel Reyes al 90+9 en en encuentro correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX.

El brasileño Gustavo Ferrareis y el estadounidense Jozy Altidore fueron los otros anotadores de la escuadra de Puebla. Edgar López y los argentinos Lucas Rodríguez y Lisandro López convirtieron por el equipo de Tijuana.

El resultado mandó al Puebla al sexto lugar con 11 puntos, en tanto el equipo de la frontera subió al séptimo puesto con las mismas 11 unidades.

Gran regreso del Puebla en la segunda mitad

Puebla regreso de un 1-3 adverso para sacarle un punto a los locales. Alltidore anotó en el minuto 85 para acortar el marcador e Israel Reyes consiguió el ansiado empate.

Xolos se enfrentará en la jornada 9 a visitará el Estadio Azteca para jugar ante la Máquina de Cruz Azul, mientras la escuadra camotera recibirá a los Rayos del Necaxa en el estadio Cuauhtémoc.