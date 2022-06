La revancha del mexicano Manny Bañuelos en los Yankees

Hace 14 años, los Yankees firmaron a Manny Bañuelos y en el 2011 el originario de Gómez Palacio ya estaba en la triple A, un año más tarde el lanzador azteca era considerado el prospecto número uno que tenía en la organización. Lamentablemente una lesión lo alejó del diamante.

“Ellos tenían unas expectativas conmigo, pero llegaron cosas que uno no puede controlar como la lesión, esa lesión me frenó bastante, entonces ahorita que regresó estoy contento. No te voy a negar que me queda esa espinita que me quiero quitar que por eso regrese a la organización”

En marzo de este 2022 regresó a la institución después de pasar por varios equipos con el objetivo de que en la pretemporada Manny Bañuelos pudiera obtener un lugar en el roster principal de los Yankees uno de los equipos favoritos para llegar a la Serie Mundial.

“Ha sido muy emocionante no sólo regresar a la MLB, regresar con Yankees ha sido algo súper interesante, hablamos de 10 años atrás que había expectativas, pero las lesiones en mi brazo impidieron eso, salí de la organización por 7 años, pero regresó con más experiencia, regresó sano, regresó fuerte y es algo emocionante, estoy muy contento e ilusionado por la oportunidad de poder regresar”

Después de 52 juegos de la temporada regular y a sus 31 años, por fin el sueño de Manny se hizo realidad debutó en las Grandes Ligas con el equipo de sus amores los Yankees.

“Quiero darle todo, había unas expectativas cuando estaba chamaquito, cosas que no se cumplieron, lo he escuchado lo he leído una promesa que no fue, pero este año si ellos me dan la oportunidad yo sé que soy capaz que aún tengo la habilidad de ayudarles a ganar juegos. “

El mexicano entró en la séptima entrada como relevó permitió un solo hit y colgó el cero en la victoria de la novena del Bronx 13-0 sobre los Tigres de Detroit.

Los orígenes en el beisbol de Manny Bañuelos

A los 16 años jugó en la Liga Mayor en la Comarca Lagunera, cuando un scout de los Sultanes de Monterrey lo firmaron, estuvo tan sólo 3 meses porque se fue a la noroeste para jugar con Nayarit y en 2008 ya lo habían firmado en las Ligas Menores de los Yankees.

Manny Bañuelos entre las estrellas

En el 2008 que Manny entró a los Yankees tuvo la dicha de convivir con grandes beisbolistas como Alex Rodríguez, Mariano Rivera, Jorge Posada.

“Unos años atrás yo los veía por televisión y después me tocó compartir el club house, convivir con esos jugadores es algo que se quedará muy marcado en mi memoria”.