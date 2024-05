Se revela pasado en Chivas de titular indiscutible del América ¿Quién es?

Las Águilas del América se encuentran en la gran final del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX tras eliminar a las Chivas Rayadas de Guadalajara en las semifinales gracias a un gol de una de sus revelaciones en el actual campeonato del futbol mexicano Israel Reyes, sin embargo resulta ser que que el nuevo lateral derecho de los Azulcremas tiene pasado con el Rebaño Sagrado.

En su proceso formativo para convertirse en futbolista profesional pasó por las escuelitas de Chivas, las cuales los Rojiblancos las utilizan para captar jóvenes promesas mexicanas a lo largo de toda la república.

En la foto que se filtró aparece en compañía de otro jugador profesional de la Liga BBVA MX, sin embargo es otro futbolista que tampoco se encuentra en el actual plantel de Rebaño Sagrado, se trata de Alexis Gutiérrez, quien actualmente pertenece a la Máquina Cementera del Cruz Azul y ha sido pieza clave en la liguilla del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX bajo las órdenes de Martín Anselmi.

El América es ligeramente favorito sobre Cruz Azul en la Final

¿Israel Reyes es canterano de las Chivas?

A pesar de haber formado parte de una escuelita de Chivas Israel Reyes no es canterano de la institución rojiblanca, ya que él se desarrolló como jugador en las fuerzas básicas de los Rojinegros del Atlas, con la Academia estuvo sub 15, sub 17 y sub 20, con quienes hizo su debut de manera profesional en el año 2019-2020.

Reyes llegó al Puebla para la categoría sub 20, sin embargo sus buenas actuaciones lo catapultaron al primer equipo de la Franja para posteriormente consolidarse como un titular indiscutible y llegando a la Selección Mexicana.

Te puede interesar: Gian Piero Gasperini, el Sir Alex Ferguson del Atalanta que los llevó a su primer título europeo

¿Israel Reyes a las Chivas?

Cuando fue firmado por las Águilas del América reportes indicaban que las Chivas Rayadas de Guadalajara también estaban interesados en firmarlo por sus buenos semestres con el Puebla, sin embargo el jalisciense optó por llegar a Coapa.

Te puede interesar: Checo Pérez y su equipo, muestran ser más veloces que cualquier otro en Fórmula Uno