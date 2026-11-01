La revelación que hizo Canelo Álvarez, luego de ser campeón del mundo: “mi esposa me dijo que si no volvía como campeón, no volviera a la casa”

Saúl Canelo Álvarez venció a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita este sabado 31 de octubre para ser nuevo campeón mundial del CMB, victoria que alivia al mexicano con un pendiente, exigencia y casi amenaza que le hizo su esposa Fernanda, y que el tapatío reveló luego del pleito que transmitió en exclusiva Box Azteca.

Canelo, quien ahora por seguridad y logística de viaje no contó con toda su familia en el ring side, mandó saludos y agradecimientos a todos a la distancia, y se tomó el tiempo de dar una declaración que hizo reír a todos, hasta a los árabes que poco o nada entendieron pero se contagiaron de las reacciones de los mexicanos en la arena.

Canelo recalcó que su esposa se la sentenció: "me dijo que si no regresaba como campeón mundial, que mejor no regrese".

Con esas palabras y mucha emoción Saúl Álvarez sostenía la correa verde y oro del CMB, entre abrazos y sonrisas de quien parece uno de sus nuevos grandes amigos, Oleksandr Usyk quien lo recibió en su entrenamiento y ahora lo acompañó en toda la semana de su pelea de su duelo vs Mbilli.

🗣️"Me dijo mi esposa que si no regresaba como CAMPEÓN MUNDIAL, que mejor no regrese" Y Canelo Álvarez no faltó a su compromiso😅🏆 #CaneloMbilli https://t.co/TcmSf4JY9V — DAZN España (@DAZN_ES) October 31, 2026

Usyk, le pide autógrafo a Canelo luego de su pelea

En un gesto de admiración y queriendo inmortalizar el momento, Oleksandr Usyk se acercó y le dio su acreditación de la pelea, junto a un plumón, pidiéndole una firma en esa credencial. Ese video ahora tiene repercusión pues es una de las grandes figuras históricas.

Réferi Héctor Afu, se rinde ante Canelo y él le promete regalo especial

Así como Usyk, el réferi de la pelea Héctor Afu se acercó a Canelo y le pidió su autógrafo en su camisa, lo que Canelo hizo gustoso y además le soltó una promesa: "te voy a mandar unos guantes también", lo que hizo sonreír al réferi que ya antes había trabajado con Canelo Álvarez 15 años atrás.