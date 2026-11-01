La revelación que hizo Canelo Álvarez, luego de ser campeón del mundo: “mi esposa me dijo que si no volvía como campeón, no volviera a la casa”
Entre risas Canelo reveló una petición o amenaza curiosa, en relación a su esposa Fernanda, quien le pidió volver como campeón; el mexicano lo logró venciendo a Mbilli.
Saúl Canelo Álvarez venció a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita este sabado 31 de octubre para ser nuevo campeón mundial del CMB, victoria que alivia al mexicano con un pendiente, exigencia y casi amenaza que le hizo su esposa Fernanda, y que el tapatío reveló luego del pleito que transmitió en exclusiva Box Azteca.
Canelo, quien ahora por seguridad y logística de viaje no contó con toda su familia en el ring side, mandó saludos y agradecimientos a todos a la distancia, y se tomó el tiempo de dar una declaración que hizo reír a todos, hasta a los árabes que poco o nada entendieron pero se contagiaron de las reacciones de los mexicanos en la arena.
Canelo recalcó que su esposa se la sentenció: "me dijo que si no regresaba como campeón mundial, que mejor no regrese".
Con esas palabras y mucha emoción Saúl Álvarez sostenía la correa verde y oro del CMB, entre abrazos y sonrisas de quien parece uno de sus nuevos grandes amigos, Oleksandr Usyk quien lo recibió en su entrenamiento y ahora lo acompañó en toda la semana de su pelea de su duelo vs Mbilli.
🗣️"Me dijo mi esposa que si no regresaba como CAMPEÓN MUNDIAL, que mejor no regrese" Y Canelo Álvarez no faltó a su compromiso😅🏆 #CaneloMbilli https://t.co/TcmSf4JY9V— DAZN España (@DAZN_ES) October 31, 2026
Usyk, le pide autógrafo a Canelo luego de su pelea
En un gesto de admiración y queriendo inmortalizar el momento, Oleksandr Usyk se acercó y le dio su acreditación de la pelea, junto a un plumón, pidiéndole una firma en esa credencial. Ese video ahora tiene repercusión pues es una de las grandes figuras históricas.
Réferi Héctor Afu, se rinde ante Canelo y él le promete regalo especial
Así como Usyk, el réferi de la pelea Héctor Afu se acercó a Canelo y le pidió su autógrafo en su camisa, lo que Canelo hizo gustoso y además le soltó una promesa: "te voy a mandar unos guantes también", lo que hizo sonreír al réferi que ya antes había trabajado con Canelo Álvarez 15 años atrás.
Mbilli trata de buscar el KO vs Canelo, pero el tapatío lo elude para consumar su victoria por el campeonato supermediano del CMB; VIDEO