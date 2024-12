¡Revelan los votos! Así fue la elección en The Best

Este martes 17 de diciembre del 2024, se entregaron los premios The Best. Premios que son organizados por la FIFA en los que se reconoce a los mejores jugadores, jugadoras y entrenadores de la temporada. Además de dar premio a los mejores goles y mejor aficionado.

Se dieron a conocer todos los ganador de los premios The Best 2024. Es importante mencionar que los ganadores de los Premios The Best, son seleccionados a través de una votación en la que participan aficionados, representantes de medios de comunicación, seleccionadores y capitanes de los equipos nacionales.

El ganador al mejor jugador del 2024 fue Vinícius Junior. Superando a: Jude Bellingham, Dani Carvajal, Erling Haaland, Toni Kroos, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Rodri, Federico Valverde, Florian Wirtz y Lamine Yamil, que competían por el reconocimiento.

Vini obtuvo 617 puntos de los capitanes, 1.147.276 de los aficionados, en tanto que recibió 438 de entrenadores y 538 de los representantes de los medios. Mientras que Rodri tuvo 461 puntos de técnicos, 373 de capitanes, 543 de periodistas y 264.835 de seguidores.

Por lo que, Vinícius tuvo una gran ayuda de parte de los seguidores para poder llevarse el premio al lograr destacar en ese rubro. Por otra parte, también fue reconocido como el mejor entre los capitanes de las selecciones.

Así votaron





Luis de la Fuente y Álvaro Morata , coincidieron en su elección al votar, por este orden, a Dani Carvajal, Rodri y Lamine Yamal.

, coincidieron en su elección al votar, por este orden, a Dani Carvajal, Rodri y Lamine Yamal. Leo Messi : Lamine Yamal, Kylian Mbappe y Vinícius.

: Lamine Yamal, Kylian Mbappe y Vinícius. Lionel Scaloni : Lionel Messi, Rodri y Bellingham. Didier Deschamps : Vinícius, Mbappe y Rodri.

: Lionel Messi, Rodri y Bellingham. : Vinícius, Mbappe y Rodri. Edson Álvarez: Vinícius, Rodri y Haaland

Vinícius, Rodri y Haaland Javier Aguirre: Lionel Messi, Rodri, Lamine Yamal

Puedes conocer los demás votos, en la página oficial de la FIFA.