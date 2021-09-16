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Fútbol

VIDEO: Gran mensaje de Messi y el PSG para México

El astro argentino, Lionel Messi encabeza felicitación para México por el Día de la Independencia junto con otras figuras del PSG.

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Escrito por: Azteca Deportes

El Día de la Independencia de México es un motivo de orgullo y felicidad para todos los mexicanos, ese amor por las raíces aztecas traspasa fronteras, pues muchos clubes de Europa se unen a esta festividad y el PSG se sacó un "10" con gran mensaje de Lionel Messi.

El París-Saint Germain, por medio de su cuenta en español publicó un video que encabeza el astro argentino, apoyado con un texto de felicitación de este día tan especial para México.

"Nuestros jugadores tienen un mensaje especial para nuestros hinchas mexicanos en el Día de la Independencia", esta leyenda acompañó el emotivo video de felicitación.

Messi, el brasileño Neymar, el costarricense Keylor Navas, Leo Paredes y otras figuras del cuadro dirigido por el argentino Mauricio Pochettino se sumaron al video y mandaron un mensaje a sus seguidores mexicanos.

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Clubes de Europa felicitan a México

El Bayern Leverkusen de Alemania, club en el que militó Javier Hernández también se hizo presente para festejar la Independencia de México.

En su cuenta oficial de Twitter, el cuadro de la aspirina posteó un video, en el que recuerda la gente de México, reconoce la gastronomía azteca y por obvias razones al "Chicharito".

Wolves y Napoli también felicitaron a México

El Wolverhampton de Inglaterra, club donde juega Raúl Alonso Jiménez y el Napoli de Hirving "Chucky" Lozano se sumaron a los mensajes de felicitación para los mexicanos.

"PROTEGE a la manada como lobo y VUELA como águila. NADA lo detiene. Nuestro AMIGO enmascarado. El HÉROE nacional. Feliz día de la Independencia", escribieron en el Twitter del Wolves.

Por su parte, el cuadro napolitano publicó un video de Lozano tocando la campana, un gesto lleno de creatividad por parte del conjunto italiano, el posteo fue acompañado con el siguiente texto: ¡𝙌𝙪𝙚́ 𝙨𝙪𝙚𝙣𝙚 𝙛𝙪𝙚𝙧𝙩𝙚 𝙡𝙖 𝙘𝙖𝙢𝙥𝙖𝙣𝙖, Hirving Lozano! ¡Feliz Día de la Independencia, México!

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