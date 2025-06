Revelan la razón por la que no convocaron a la Selección Mexicana al único jugador que fue campeón en Europa

Este martes 3 de junio del 2025, Ivar Sisniega reveló el motivo por el cual no convocaron al único jugador de la Selección Mexicana que logró ser campeón en Europa.

Se trata de Rodrigo Huescas, el jugador del FC Copenhague no fue convocado a la Selección Mexicana de cara a la Copa Oro 2025. Siendo el último torneo que se va a disputar de forma oficial previo al Mundial de 2026.

¿Por qué no convocaron a Rodrigo Huescas?

Ivar detalló que Rodrigo Huescas no fue convocado a la Selección Mexicana ya que no se sabe lo que pasará con su sentencia en Dinamarca pues el pasado 5 de mayo de 2025 fue sentenciado a 20 días de prisión y aun no se ha dado a conocer la fecha en que tendrá que cumplir con la sanción.

De igual forma, Ivar detalló que no Javier Aguirre habló con el jugador, al ser un entrenador que le importa el comportamiento de los jugadores dentro y fuera de la cancha, por lo que no lo iba a convocar en esta ocasión por haber incumplido las leyes de transito en Dinamarca.

Aunque, dejaron claro que no significa que no sea convocado en el futuro por lo que si sigue trabajando y demostrando su nivel, puede volver a la convocatoria de la Selección Mexicana.

“Javier Aguirre habló con él, le explicó que no lo iba a convocar en esta ocasión. En primera no sabemos si él va a tener que quedarse en Dinamarca, no ha cumplido esa sentencia todavía entonces es incierto esa parte. También Javier es bastante meticuloso en el sentido de que le importa el comportamiento dentro y fuera de la cancha. Entonces si le explicó porque no va a ser convocado en esta ocasión.

También le explicó que esto no significa que no sea convocado en el futuro, que siga trabajando. Es un muchacho joven que hizo un buen trabajo aquí, lo cual hizo que se fuera a jugar al futbol de Dinamarca y además lo ha hecho muy bien allá. No es alguien que tengamos descartado de ninguna manera va a depender de que siga su evolución futbolística y siga mejorando haciendo lo que esta haciendo”.