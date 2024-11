VIDEO: Revive el doblete de Luis Chávez ante FC Pari Nizhny Novgorod

Este sábado 9 de noviembre del 2024, Luis Chávez tuvo actividad con el Dinamo Moscú en la fecha 15 del torneo y el mexicano logró marcar un doblete y su primer gol de la temporada en la Premier Liga.

El partido fue entre Dinamo Moscú vs Fc Pari Nizhny Novgorod y se disputó en el Estadio VTB Arena. Una noche especial para el mexicano al estar con la afición de su equipo, marcando un doblete y con festejo especial ya que reveló en sus redes sociales que va a ser padre de familia.

Video: Así fue el doblete de Luis Chávez

El primer gol del partido fue obra del mexicano. Al minuto 7 desde los once pasos, Luis Chávez consiguió abrir el marcador desde los once pasos con una excelente definición desde los once pasos.

En el segundo tiempo, Chávez logró marcar un golazo al minuto 48 desde afuera del área. El mexicano no lo pensó mucho y de primera sacó un potente disparo colocado que terminó entrando al ángulo para aumentar así la ventaja del equipo.

QUÉ GOLAZO



MADRE MÍA



😍😍😍😍😍 pic.twitter.com/0DR2nNRkEM — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) November 9, 2024

