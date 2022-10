Ricardo Cadena confirma si tiene ultimatum en Chivas

Ricardo Cadena tiene números positivos en su paso por la dirección técnica de Chivas. El estratega, que llegó como interino en sustitución de Marcelo Michel Leaño, ha estado 24 partidos al frente del Guadalajara con un saldo de 10 triunfos, ocho empates y seis derrotas para una efectividad del 52%.

A pesar de que las cifras apuntan hacia el lado positivo, el entenador entiende que el fin de semana ante Puebla podría jugarse la continuidad para el próximo torneo. No hay ultimátum de que la permanencia se decida contra La Franja, pero tampoco está garantizado que el proceso siga pase lo que pase con el Rebaño Sagrado en la fase final.

“Estás sentado en una silla que por supuesto va a ser anhelada y deseada por muchísima gente y en ese sentido no me he puesto a pensar mucho en eso, lo asumo con responsabilidad y no me veo decir: tengo que ocuparla porque si no alguien va a venir y me la va a quitar, no estoy pensando en esa parte, estoy pensando en cómo ofrecerle lo mejor a la institución” dijo Ricardo Cadena en entrevista con Azteca Deportes.

La directiva de Chivas está contenta con el trabajo de Cadena

Ricardo Cadena y todo el cuerpo técnico serán evaluados una vez que termine la participación rojiblanca en la fase final de la Liga BBVA MX. Fuentes cercanas revelaron que la directiva está contenta con el proceso de Cadena sobre todo por el desarrollo que le ha dado a los futbolistas de la cantera y que se han consolidado en el primer equipo, sin embargo, también son conscientes de que Guadalajara necesita títulos en las vitrinas y resultados inmediatos.

“Lo más importante es que quien se encarga de hacer la evaluación, te dirá si hay espacio para continuar o no continuar, dependiendo de lo que puedas haber cumplido o lo que pudiste haber dejado en el camino. En ese sentido no me ocupo, la decisión está lejos de tu alcance, lo que está a mi alcance es ofrecer lo mejor de nosotros para el resultado. Ganar títulos, ganar en cuestión de proyectar jugadores no únicamente para selección de México sino para el extranjero” finalizó Cadena.