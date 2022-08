Ricardo Cadena y los técnicos en riesgo en el Apertura 2022

En la Liga BBVA MX ya hemos llegado a prácticamente la mitad del torneo, y algunos técnicos podrían ser relevados de su cargo en fechas cercanas, y es que los resultados negativos podrían tenerlos en la cuerda floja, tal es el caso de Ricardo Cadena con las Chivas.

El técnico de los Rojiblancos no tendría su puesto seguro luego de estar en medio de una ‘crisis’, pues el club no sólo no suma victorias, sino que también le ha costado marcar gol, por lo que ante el Atlas podría ser su último encuentro.

Ricardo Cadena podría despedirse en el Clásico Tapatío

El próximo sábado 13 de agosto, el Atlas, bicampeón del futbol mexicano, se enfrentará a las Chivas en un partido que promete ser intenso, pero en él podríamos ver el adiós de Ricardo Cadena.

Chivas se ubica, de momento, en la posición 17 del torneo con sólo 5 unidades, por lo que un club de tan magnitud no puede permitir que esto siga pasando, así que Ricardo Cadena pronto podría marcharse.

Hernán Cristante podría dejar a Juárez

Pese a que el equipo no juega mal y tiene a buenos jugadores en su plantilla, el equipo se ubica en la parte media-baja de la tabla general, ya que sólo han sumado 7 puntos.

Uno de los últimos desplantes de Cristante fue ahorcar a un miembro del cuerpo técnico del Atlético San Luis, por lo que se fue suspendido.

André Jardine no camina con el San Luis

El técnico del Atlético San Luis podría ser otro de los personajes ‘en riesgo’, ya que su equipo se ubica en la posición 15 del torneo, y pese a que ha tenido destellos de buen futbol, la realidad es que necesitan mejorar para acceder a la Fase Final.

Mauro Gerk no ‘canta’ con los Gallos

Pese a que llegó semanas atrás, el Querétaro de Mauro Gerk es el peor equipo del torneo, pues no sólo no han ganado luego de 7 fechas, sino que tienen sólo 2 puntos, hecho que en cualquier plantel bastaría para despedirlos.

Fernando Ortiz tuvo un ‘tanque de oxígeno’

El último de la lista es Fernando Ortiz, quien este fin de semana salió con la victoria por 2-1 ante los Bravos de Juárez, pero eso no quita que no han tenido el mejor torneo.

América tiene un duelo pendiente, por lo que estar en la posición 14 con 7 puntos podría cambiar en cualquier momento, pero eso no asegura que Fernando Ortiz vaya a continuar con ellos lo que resta del Apertura 2022.